Volvo вынуждена отложить производство нового электрокроссовера EX90

Volvo EX90 задерживается по причине интеграции программного обеспечения лидарной системы
Появление на рынке главной модели автомобильной компании Volvo Cars задерживается из-за довольно серьезной проблемы. Как сообщает издание SPEEDME.RU, с ней вынуждены сталкиваться многие автопроизводители в век машин, обладающих передовыми технологиями.
Шведский бренд был вынужден отложить производство нового электрического кроссовера EX90 до середины будущего года. Дело в том, что инженеры все еще продолжают работать над внедрением важных технологий безопасности в новую платформу электромобиля.
Руководитель Volvo Cars Джим Роуэн вчера отчитывался о прибыли и убытках компании. Гендиректор сообщил о задержке на 5-6 месяцев. Это вызвано «сложностью программного кода» лидарной системы электрического внедорожника EX90.