Volvo вынуждена отложить производство нового электрокроссовера EX90

Появление на рынке главной модели автомобильной компании Volvo Cars задерживается из-за довольно серьезной проблемы. Как сообщает издание SPEEDME.RU, с ней вынуждены сталкиваться многие автопроизводители в век машин, обладающих передовыми технологиями.

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Шведский бренд был вынужден отложить производство нового электрического кроссовера EX90 до середины будущего года. Дело в том, что инженеры все еще продолжают работать над внедрением важных технологий безопасности в новую платформу электромобиля.