В BMW рассказали, станут ли M3 и M4 электрокарами

Автор Motor1.com Марк Уэбб рассказал, что пока BMW продолжает расширять свою линейку электромобилей, будущее M3 и M4 кажется очень туманным. Руководитель BMW M Франк ван Мил заявил, что автомобили, выпуск которых намечен на 2027-2028 годы, либо останутся бензиновыми, либо будут полностью электрическими, но точно не станут гибридами.

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По словам ван Мила, M3 и M4 станут электромобилями только в том случае, если в таком формате смогут превзойти предыдущее поколение.

Глава BMW M подчеркнул, что каждое новое поколение М должно превосходить характеристики своих предшественников. Если BMW сможет достичь своих целей по производительности для новых M, используя лишь электрическую трансмиссию, то следующие M3 и M4 будут электрическими. Если нет, автомобили останутся с двигателем внутреннего сгорания.

«Логика довольно проста. Но мы, конечно, пытаемся сделать их чисто электрическими», - заявил ван Мил.