В BMW рассказали, станут ли M3 и M4 электрокарами
Автор Motor1.com Марк Уэбб рассказал, что пока BMW продолжает расширять свою линейку электромобилей, будущее M3 и M4 кажется очень туманным. Руководитель BMW M Франк ван Мил заявил, что автомобили, выпуск которых намечен на 2027-2028 годы, либо останутся бензиновыми, либо будут полностью электрическими, но точно не станут гибридами.
По словам ван Мила, M3 и M4 станут электромобилями только в том случае, если в таком формате смогут превзойти предыдущее поколение.
Глава BMW M подчеркнул, что каждое новое поколение М должно превосходить характеристики своих предшественников. Если BMW сможет достичь своих целей по производительности для новых M, используя лишь электрическую трансмиссию, то следующие M3 и M4 будут электрическими. Если нет, автомобили останутся с двигателем внутреннего сгорания.
«Логика довольно проста. Но мы, конечно, пытаемся сделать их чисто электрическими», - заявил ван Мил.
Последние версии BMW M3 и M4 Competition xDrive оснащены трехлитровым турбированным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью в 503 лошадиных силы. Показатели производительности включают разгон с нуля до ста километров в час за 2,8 секунды и максимальную скорость почти 290 километров в час. Электрокар BMW i4 разгоняется с нуля до ста километров в час за 3,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена 204 километрами в час, отмечает Motor1.com.