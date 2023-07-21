На российском рынке появились китайские кроссоверы NIO ES7

Российские дилеры выставили на продажу китайские электрокроссоверы NIO ES7 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких автомобилей опубликованы в классифайдах.

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В частности, московский продавец предлагает такой кроссовер за 8,5-10 млн рублей. У дилера из Владивостока купить эту машину можно за 11,4 млн рублей.

Кроссовер ES7 считается самой мощной моделью бренда NIO. По размерам он одноклассник BMW iX: длина составляет 4912 мм, ширина — 1987 мм, высота — 1720 мм, колесная база — 2960 мм. Кузов сделан из высокопрочных сталей и алюминия.

Салон NIO ES7 рассчитан на пять человек. Перед водителем установлен приборный дисплей и экран медиасистемы.

В России кроссовер представлен в единственной версии с полным приводом: на передней оси установлен вспомогательный электродвигатель (245 л.с.), на задней — маршевый (408 л.с.). Суммарная мощность силовой установки составляет 653 сил. От 0 до 100 км/час электромобиль разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.