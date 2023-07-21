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Власти Крыма не подтвердили сведения о введении талонов на бензин

Министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко опроверг информацию о дефиците топлива на полуострове и введении талонов на бензин. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Власти Крыма не подтвердили сведения о введении талонов на бензин
© Unsplash

Он отметил, что в Крыму постоянно ведется мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов (ГСМ), а за последние сутки в республику доставили 60 вагонов бензина, который будет распределен по автозаправочным станциям.

Советник главы Крыма Сергей Крючков, также заявил об отсутствии проблем с ГСМ и назвал сообщения о введении талонов на бензин украинскими вбросами и фейками.

Ранее украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибла семейная пара, а их дочь была ранена. Российские власти возбудили дело о теракте и обещали ответить на произошедшее.

Позднее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе наблюдаются небольшие задержки с поставкой бензина АИ-92. Однако он подчеркнул, что дефицита топлива нет.

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