Фотошпионы смогли получить несколько снимков будущего Mercedes CLA-Class

Небольшой Mercedes CLA-Class 2024 модельного года дебютировал с небольшими обновлениями. Прототип нового поколения уже активно проходит тестовые испытания, передает Motor1.com.

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Шпионские фото новой модели уже распространились по Интернету. Однако новинка была представлена на снимках в плотном слое камуфляжа. Детальной информации о машине еще не было. Сейчас появились сведения о том, что следующее поколение будет иметь под капотом все тот же двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

Текущие снимки сделали в Испании во время испытаний в горах. Как сообщается, в машине нет видимого лючка для зарядки с правой стороны. Он был представлен на прототипе во время зимних испытаний на севере. Сейчас лючок находится с левой стороны. Он точно совпадает с положением лючка топливного бака на CLA 2024 модельного года.

Motor1

Motor1

Сообщается, что оконечный патрубок установлен в глубине заднего бампера.

«Более того, мы не видим никаких доказательств того, что это гибридная модель с подключаемым модулем, поэтому мы, вероятно, имеем дело со знакомым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, включающим 48-вольтовую мягкую гибридную систему», - говорится в материале.