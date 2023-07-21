Nissan отзывает 66 тысяч электромобилей Leaf

Более 66 000 экземпляров Leaf, построенных в период с 2018 по 2023 год, находятся под угрозой непреднамеренного ускорения. Nissan Leaf разгоняется от 0 до 97 км/ч примерно за 6,5 сек. в самой быстрой форме, и это не самый быстрый электромобиль, и, возможно, это даже к лучшему, поскольку некоторые модели, по-видимому, рискуют разогнаться сами по себе.

Nissan объявил об отзыве 66 159 экземпляров Nissan Leaf, выпущенных в период с 2018 по 2023 год, после того, как автопроизводитель узнал о непреднамеренном ускорении некоторых электромобилей, когда водитель отключал круиз-контроль. Проблема возникает при ручном изменении режима движения автомобиля, например, с D на B или Eco после отключения круиза, после чего водитель сразу нажимает и быстро отпускает педаль газа.

Дефект был обнаружен не владельцем, а инженерами Nissan, проводившими внутренние испытания в декабре 2021 года. Испытав его один раз, испытательная группа попыталась воспроизвести поведение, но не смогла, но дальнейшие эксперименты, включая компьютерное моделирование и тесты на трассе, наконец, выявили конкретную последовательность действий, которая может заставить автомобиль уехать сам по себе.

Вероятность того, что водители испытают непреднамеренное ускорение в реальных условиях, очень низка. Концерн не получал никаких сообщений о том, что это происходит от представителей общественности. Но тот факт, что это могло произойти по статистике, побудил Nissan отозвать автомобили в Северной Америке. Исправление включает в себя перепрограммирование модуля управления автомобилем, что дилеры Nissan сделают бесплатно. Но Nissan не стал говорить владельцам, чтобы они не ездили на своих электромобилях, пока не будет проведен ремонт.