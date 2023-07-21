Maserati построила самый быстрый в мире седан

Компания Maserati представила последние машины с двигателем V8. Лимитированные Levante V8 Ultima и Ghibli 334 Ultima будут выпущены в количестве 103 штук; получат агрегаты от версий Trofeo; а также уникальный декор. Помимо этого, седан окажется ещё и самым быстрым в мире. Его максимальная скорость — 334 километра в час, что превышает даже рекордный показатель Bentley Flying Spur Speed.

© Maserati

Прощание с «восьмерками» Ferrari, которые Maserati использует вот уже 11 лет, слегка затянулось. Компания из Маранелло объявила о прекращении поставок агрегатов весной 2019 года, но последние восьмицилиндровые автомобили с трезубцем были представлены только сейчас. И если Levante V8 Ultima, в общем-то, не отличается от исходного Trofeo, то Ghibli 334 Ultima — это попытка прыгнуть выше головы.

Maserati

Цифра в названии — это максимальная скорость, которую разовьет машина, оснащенная битурбомотором V8 3.8 мощностью 580 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Показатель лучше, чем у обычного Ghibli Trofeo (326 км/ч) и Bentley Flying Spur Speed (333 км/ч), до последнего времени считавшегося самым быстрым в мире седаном. На разгон до ста Ghibli 334 Ultima тратит 3,9 секунды вместо 4,3 у Trofeo — но всему этому есть простое объяснение.

Maserati

Maserati

Maserati

По словам Maserati, они поработали над аэродинамикой, снизили вес и использовали шины с новым составом резиновой смеси. Седан окрашен в цвет Scià di Persia (шах Персии), для надписей «334» на передних крыльях использован оттенок Rubino. Салон обит кожей Pale Terracotta, напоминающей о внутренних убранствах классических моделей марки. Она соседствует с черной алькантарой и декоративными вставками из углеволокна.

Maserati

Maserati

Maserati

Maserati