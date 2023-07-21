Lexus GX нового поколения получил внедорожную версию
Предыдущему поколению Lexus GX было 13 лет, но новое принесло обновленный внешний вид, шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом вместо прожорливого V8 и специальную версию для любителей бездорожья. Новый GX имеет длину 4950 мм и колесную базу 2850 мм. Будучи основанным на совершенно другой платформе, он выглядит немного иначе — более громоздким, квадратным, с новыми фарами вокруг и передней решеткой без хрома.
Трансмиссионный тоннель внутри такой же массивный, как и прежде, но в нем теперь находится площадка для зарядки беспроводных гаджетов, а кнопки перекочевали ближе к рулю. Приборная панель выглядит более лаконично, чем раньше, а дисплей информационно-развлекательной системы в самой базовой комплектации имеет размер 14 дюймов от края до края. Приборная панель также полностью цифровая по умолчанию. Что касается мест, покупатели могут выбрать от шести до семи.
На данный момент единственным двигателем, доступным в Соединенных Штатах, является 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 349 л.с.