Lexus GX нового поколения получил внедорожную версию

Предыдущему поколению Lexus GX было 13 лет, но новое принесло обновленный внешний вид, шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом вместо прожорливого V8 и специальную версию для любителей бездорожья. Новый GX имеет длину 4950 мм и колесную базу 2850 мм. Будучи основанным на совершенно другой платформе, он выглядит немного иначе — более громоздким, квадратным, с новыми фарами вокруг и передней решеткой без хрома.

Трансмиссионный тоннель внутри такой же массивный, как и прежде, но в нем теперь находится площадка для зарядки беспроводных гаджетов, а кнопки перекочевали ближе к рулю. Приборная панель выглядит более лаконично, чем раньше, а дисплей информационно-развлекательной системы в самой базовой комплектации имеет размер 14 дюймов от края до края. Приборная панель также полностью цифровая по умолчанию. Что касается мест, покупатели могут выбрать от шести до семи.