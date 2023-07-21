С Исинбаевой хотят взыскать долги за парковку

Правительство Волгоградской области подало в суд на Елену Исинбаеву из-за долгов за парковку/ Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, к Исинбаевой поступил из-за двух парковочных мест площадью 40 квадратов. Они принадлежат самой спортсменке, но вот земля, на которой стоит парковка, находится в собственности у муниципалитета Волгограда — и владельцы мест обязаны заключать с ним договор и платить аренду.

Однако Исинбаева не подписала нужные документы и не оплачивала парковку с 2019 года. В итоге у нее образовался долг на 27 тыс. 400 рублей.