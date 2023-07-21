АвтоВАЗ покажет седан Aura на форуме «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ выступил национальным партнером проведения II Саммита, Экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка», который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

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Отмечается, что на мероприятии АвтоВАЗ представит модельный ряд автомобилей Lada – семейство Granta, Niva, а также Vesta нового поколения. Кроме того, будет продемонстрирован представительский седан Aura.