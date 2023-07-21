Уникальный Aston Martin Джеймс Бонда продают на аукционе за $1,8 млн

На аукцион выставляют один из четырех автомобилей Aston Martin V8, которые использовались в съемках фильма о Джеймсе Бонде 1987 года «Огни дневного света», сообщает Carscoops.com.

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Машина может стать прекрасным дополнением к чьей-либо коллекции.

Механические неисправности были устранены предыдущим владельцем. Также в модель была встроена центральная консоль, которая имитирует переключатели для всех гаджетов для кино.

Aston Martin V8 продадут на торговой площадке RM Sotheby’s. Покупателю придется за нее отдать от 1,4 до 1,8 миллиона долларов.

Aston Martin V8 - автомобиль высшего класса британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin.