Nissan Skyline может превратиться в мощный электрический кроссовер

Компания Nissan планирует выпустить аккумуляторно-электрический кроссовер с фирменной табличкой Skyline. Об этом пишет Autoweek.

Издание отмечает, что некогда обладавший легендарным значком GT-R Nissan Skyline фактически стал продуктом под маркой Infiniti в Соединенных Штатах. Последним седаном Skyline был Infiniti Q50.

При этом ожидается, что Nissan перезапустит Skyline на платформе Aria CMF-EV, но может быть ограничен только двухмоторной трансмиссией e-4orce.

Вероятно, что моделью для создания нового Nissan может послужить Ford Mustang Mach-E. При этом Skyline могут продавать в США со значком Infiniti.