Nissan Skyline может превратиться в мощный электрический кроссовер
Компания Nissan планирует выпустить аккумуляторно-электрический кроссовер с фирменной табличкой Skyline. Об этом пишет Autoweek.
Издание отмечает, что некогда обладавший легендарным значком GT-R Nissan Skyline фактически стал продуктом под маркой Infiniti в Соединенных Штатах. Последним седаном Skyline был Infiniti Q50.
При этом ожидается, что Nissan перезапустит Skyline на платформе Aria CMF-EV, но может быть ограничен только двухмоторной трансмиссией e-4orce.
Вероятно, что моделью для создания нового Nissan может послужить Ford Mustang Mach-E. При этом Skyline могут продавать в США со значком Infiniti.
Ранее стало известно, что французский автопроизводитель Renault и китайский Geely создадут совместное предприятие по разработке и производству двигателей и трансмиссий. Управлять совместным предприятием будут из штаб-квартиры в Великобритании. Силы направят на разработку двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Всего в проекте примут участие 17 заводов и пять научных центров. Штат сотрудников составит около 19 тысяч человек.