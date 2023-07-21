Названа стоимость замены аккумулятора Tesla

Замена аккумулятора электромобиля Tesla может обойтись в половину стоимости машины. Об этом сообщает издание Insider.

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Журналисты медиа сослались на отчет компании Recurrent, согласно которому самая дешевая батарея Tesla вместе с заменой обходится в 5 тысяч долларов, или около 450 тысяч рублей. На некоторых моделях замена аккумулятора может составить до 20 тысяч долларов, или около 1,8 миллиона рублей.

Специалисты отметили, что стоимость обслуживания электрокара зависит от модели машины. Эксперты назвали, от чего зависит срок службы аккумулятора, — от способа зарядки и среды, в которой эксплуатировался электромобиль.

Авторы издания отметили, что новая батарея для электромобиля стоит дорого, но аккумулятор обычно приходится менять не очень часто. Так, в Tesla распространяется гарантия на батареи: 150 тысяч миль, или около 240 тысяч километров, или 8 лет — в зависимости от того, что наступит раньше. По оценке Recurrent, обычно электрокар утилизируют раньше, чем заканчивается ресурс аккумулятора: после 320 тысяч километров пробега в США и 240 тысяч километров в Европе.