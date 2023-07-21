Уникальный советский лимузин из автопарка Горбачева выставили на торги

Советский лимузин ЗиЛ-41045 1985 года выпуска выставили на аукцион на платформе Bring a Trailer. Как сообщает Car and Driver, уникальный автомобиль входил в состав автопарка генсека СССР и первого президента Советского союза Михаила Горбачева.

© Bring a trailer

Автомобиль был выпущен в 1985 году, когда ЗиЛ выполнил ряд незначительных косметических изменений своей прошлой модели, 4104. На 41045 установлен 7,7-литровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 300 л.с., трехступенчатая автоматическая коробка передач. При этом мотор защищен от электромагнитного удара и имеет резервные системы зажигания и подачи топлива. Заправлять его лучше качественным топливом, с октановым числом не менее 95.

Салон оборудован для первых лиц государства — в отделке использован натуральный березовый шпон, а широкие сиденья обиты кожей. В машине сохранилась оригинальная стереосистема Radiotehnika и кассетный плеер Vilma.

Bring a trailer