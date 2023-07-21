Суд разрешил продавать в США клон Jeep из Индии

Американский суд отклонил иск FCA к индийской Mahindra & Mahindra
Как сообщает издание SPEEDME.RU, американский суд не признал иск против Mahindra & Mahindra. Напомним то, что Fiat Chrysler Automobiles обвинил индийский бренд в том, что он скопировал дизайн Jeep.
Восточный окружной суд штата Мичиган 19 июля постановил, что Mahindra Automotive North America может продолжать изготавливать и продавать версию Roxor. Просьба Fiat о применении «правила безопасного расстояния» была отклонена.
Отметим, что конфликт произошел после того, как Fiat заявил о том, что Roxor является «почти идентичной копией» Jeep. Индийский бренд ответил на это тем, что версия 2020 года получила обновленный дизайн.