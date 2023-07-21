Суд разрешил продавать в США клон Jeep из Индии

Как сообщает издание SPEEDME.RU, американский суд не признал иск против Mahindra & Mahindra. Напомним то, что Fiat Chrysler Automobiles обвинил индийский бренд в том, что он скопировал дизайн Jeep.

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Восточный окружной суд штата Мичиган 19 июля постановил, что Mahindra Automotive North America может продолжать изготавливать и продавать версию Roxor. Просьба Fiat о применении «правила безопасного расстояния» была отклонена.