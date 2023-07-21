Как правильно переключать скорость на велосипеде

Многоскоростные велосипеды прочно вошли в нашу жизнь и вытеснили старые односкоростные модели, которые были в нашем юношестве. Да, варианты с двумя звездами все еще можно найти в продаже, но, как правило, — это узкоспециализированные или детские «велики». Сегодня мы разберемся почему так произошло и ответим на вопрос, как правильно переключать скорости.

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Зачем нужны скорости на велосипеде

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Основная задача скоростей на велосипеде – подстройка нагрузки под ваши задачи, тип местности и наклон дороги. Другими словами — это комфорт велосипедиста. Едете в горку – сбросили передачу, уменьшили усилие на педали, и вот вам уже не так сложно забираться на склон. Летите вниз или по прямой – подняли передачу, увеличили передаточное число и получили максимум оборотов колеса на одно нажатие педали.

Помимо того, что возможность менять передаточное число упрощает саму езду на велосипеде, она так же позволяет грамотно выстраивать свои тренировки на кардио, выдерживая необходимый сердечный ритм. А на последний, как вы понимаете, влияют как нагрузка, прилагаемая к педалям, так и частота их вращения. Последнее, кстати, называется «каденс» и измеряется в оборотах в минуту (об/мин или RPM). Как правило, на меньших скоростях каденс растет, на больших – снижается.

Оптимальный каденс зависит от многих факторов, включая физическую форму велосипедиста, тип велосипеда, местность и требуемую скорость. Однако общепринятым считается диапазон от 60 до 100 об/мин. Тут же отметим, что низкая частота вращений (высокая скорость) приводит к повышенной нагрузке на суставы, а слишком высокая – к резкому росту молочной кислоты в мышцах и жжению в ногах. Естественно, чтобы отслеживать каденс вовсе необязательно считать обороты вслух – для этого есть велосипедные компьютеры, да и обычный фитнесс-браслет с датчиком сердцебиения никто не отменял.

Как устроен механизм переключения скоростей на велосипеде

Механизм переключения скоростей на велосипеде — это сложная система, которая состоит из звездочек, переключателей, натяжителей и многого другого.

Shimano

Звездочки

Звездочки – основной элемент скоростной системы велосипеда. Их количество может сильно варьироваться, но принцип работы всегда один – перемещая цепь между звездами разного диаметра вы меняете передаточное число цепной передачи. Чтобы не забивать голову сложными расчетами, запомните простую формулу.

Чем выше передаточное число, тем ниже каденс и выше скорость велосипеда, и наоборот. Само передаточное число считается очень просто: количество зубьев на передней звезде разделить на количество зубьев на задней. Еще проще - чем больше звезда спереди и меньше сзади - тем выше передаточное число и скорость и тем сложнее крутить педали.

Цепь

Цепь передает силу от педалей к колесам. Когда велосипедист щелкает скорости, переключатели перемещают цепь с одной звезды на другую.

Переключатели скоростей (машинки)

Это устройства, которые непосредственное управляют перемещением цепи между звездочками. Одно такое обязательно стоит на заднем колесе. Еще одно - на оси педалей. Управляются они при помощи рычагов на руле.

Shimano

Тросы

Тросы соединяют рычаги скоростей на руле с переключателями скоростей. Когда велосипедист двигает рычаг, трос тянет или отпускает переключатель, перемещая цепь между звездами.

Стоит отметить, что для корректной работы важно регулярно обслуживать и настраивать систему переключения скоростей. Это может включать в себя регулировку тросов, смазку цепи и замену изношенных компонентов.

Как правильно переключать скорости

Самый интересный и, на самом деле, не самый простой вопрос. Возьмем для примера велосипед с двадцатью одной скоростью. Это будет классическая схема 3 х 7, в которой три больших звезды будут спереди и семь - сзади. Передние звезды работают как множитель для задних и определяют диапазон скоростей.

Shimano

На первой (самой маленькой) передней звезде мы получаем самые медленные скорости от «первой» до «седьмой». На второй - от «восьмой» до "пятнадцатой». На третьей - от 16- до 21-ой. В отличие от машины или мотоцикла, стартовать можно с любой скорости - это ни на что не влияет. Мало того, переключать скорости можно только на ходу или приподняв заднее колесо и провернув педали на месте. Также имейте ввиду, что переключать передачи лучше последовательно. Едете, условно, на «третьей» - включили «четвертую», подождали пока она подцепится и только потом переключили на «пятую». Так вы сбережете дорогие машинки (переключатели скоростей).

Еще один нюанс. Если у вас, как в нашем примере, несколько звездочек на оси педалей, то желательно не допускать перекоса цепи. Для этого не используйте вместе противоположные звезды: старайтесь, чтобы цепь оставалась примерно параллельно плоскости велосипеда. Проще говоря, на самой маленькой звезде спереди доходите до третьей скорости и переключайте педали на вторую переднюю звезду. Дальше выбирайте еще две-три скорости сзади и уходите на самую большую переднюю звезду. Это конечно нюансы, но они, опять же, сберегут дорогое навесное оборудование вашего велосипеда.

Заключение