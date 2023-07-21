Haval начала продавать в России кроссовер M6

Марка Haval объявила о старте продаж в России кроссовера M6. Первые автомобили уже поступили в официальные дилерские центры бренда.

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Модель с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. и максимальным крутящим моментом в 202 Н·м доступна с механической и роботизированной коробками передач на выбор, в единственной комплектации и трех цветах - белом, черном и сером.

Базовая стоимость M6 составляет 1 949 000 рублей за версию с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 2 099 000 рублей - с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Указанные цены включают НДС.

Пресс-служба Haval

В стандартное оснащение автомобиля входят полностью светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, противобуксовочная система (TCS), ассистенты помощи при спуске (HDC) и в начале движения на подъеме (HHC), электронная система контроля устойчивости (ESP), антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира.

Пресс-служба Haval

Приборная панель остается верна классике - аналоговые шкалы и дисплей между "колодцами". Мультимедийная система имеет диагональ 10,25 дюйма, аудиосистема включает в себя четыре динамика, есть подогрев передних сидений и зеркал заднего вида.