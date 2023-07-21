Mitsuoka обновила родстер на базе Mazda MX-5

Японская Mitsuoka обновила ретрородстер Himiko на базе Mazda MX-5. Машине добавили двухцветную схему оформления салона, новые шильдики и эмблемы, но двигатель трогать не стали. Под капотом Himiko по-прежнему стоит маздовский «атмосферник» Skyactiv-G 1.5 мощностью 132 лошадиные силы. Тираж родстера 2024 модельного года всего 10 экземпляров. Цена — от 6,8 миллиона иен, что соответствует 4,3 миллиона рублей.

Родстер Mitsuoka Himiko первого поколения был представлен в 2008 году. Он создан на шасси «Мазды» MX-5 и стилистически близок к Morgan Aero 8. Пять лет назад модель сменила поколение и перебралась на «тележку» от свежей MX-5 ND. Особых причин что-либо менять пока нет.

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Тем не менее в Mitsuoka решились на небольшое обновление. Оно коснется в первую очередь отделки кузова и салона, а вот двигатель останется прежним — это «атмосферник» Skyactiv-G 1.5 мощностью 132 лошадиные силы и 152 Нм крутящего момента.

Mitsuoka

Mitsuoka

Mitsuoka

Посвежевший Himiko 2024 модельного года выпустят в количестве 10 штук. Покупателям предложат семь вариантов окраски кузова (в том числе два специальных оттенка Passion Red и Snowflake White) и новую двухцветную схему салона.

Также родстеру положены новые шильдики на передних крыльях и эмалированный значок на рамке решетки радиатора, выполненный в старинной технике клуазоне.

Стандартное оснащение Himiko включает обивку сидений кожзамом, климат-контроль и систему распознавания дорожных знаков. Цена — от 6,8 миллиона иен, или 4,3 миллиона рублей.