BYD продолжает рассекречивать внедорожник Leopard 5

Накануне марка BYD, а точнее дочерняя компания-бренд Fang Cheng Bao, опубликовала тизер внедорожника Leopard 5. Компания продолжила рассекречивать "убийцу" G-Class.

© Пресс-служба Fang Cheng Bao

На видео показана работа головной светотехники, которая "опоясывает" решётку радиатора, виден дизайн переднего бампера, ручек дверей, колёсных арок, а также задняя часть с распашной пятой дверью. В профиль внедорожник не похож на "Гелендваген", скорее, здесь можно найти больше отсылок к Land Rover Defender.

Видео подтверждает информацию о том, что Leopard 5 получит гибридную силовую установку - об этом говорят два лючка. По предварительной информации, мощность составит 680 л.с.

Пресс-служба Fang Cheng Bao

Салон официально пока даже не засвечен, но то, каким будет внутреннее убранство модели, можно понять по "шпионским" фото, опубликованных в мае.