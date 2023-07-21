Jetour привезет в Россию внедорожники Traveller T3

«Да, мы думаем, что будем поставлять эту модель. В Китае этот внедорожник называется Traveller T3. Он выглядит очень мощно. Рассчитываем, что он будет популярным, поэтому планируем запускать его в продажу в 2025 году», — сообщил топ-менеджер «Джетур Авто».