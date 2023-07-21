Jetour привезет в Россию внедорожники Traveller T3

Продажи внедорожников Jetour Traveller T3 на российском рынке начнутся в 2025 году
Китайская автомобильная компания Jetour планирует наладить поставки в Россию внедорожников Traveller T3. Об этом изданию auto.mail.ru заявил гендиректор российского дистрибьютора «Джетур Авто» господин Кэ Чуаньдсэн.
«Да, мы думаем, что будем поставлять эту модель. В Китае этот внедорожник называется Traveller T3. Он выглядит очень мощно. Рассчитываем, что он будет популярным, поэтому планируем запускать его в продажу в 2025 году», — сообщил топ-менеджер «Джетур Авто».
Дебют внедорожника Jetour Traveller T3 состоялся весной 2023 года на международном автосалоне в Шанхае. У машины несущий кузов. Двигатель расположен продольно. Автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией с муфтой Borg Warner шестого поколения в приводе задней оси.
В начальной комплектации Traveller внедорожник получит двухлитровый турбомотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку переда Aisin. Появится также версия plug in с трехступенчатой трансмиссией DHT.