Toyota обещает сюрприз поклонникам Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado: ускоренный дебют, увеличенные размеры и силовые инновации
Технические подробности пока неизвестны, но новый Prado может многое унаследовать от Land Cruiser 300 и Lexus GX.
Toyota обещает сделать предновогодний сюрприз всем поклонникам Land Cruiser Prado, запустив продажи раньше ожидаемого.
Toyota бросает вызов ожиданиям: новый Land Cruiser Prado обещает прибыть в автосалоны по всему миру прямо к этой зиме. Ранее официально было заявлено, что автомобиль сойдет с конвейера не ранее 2024 года.
Но зачем ждать до 2024 года? Toyota решает удивить нас, выпустив новое поколение Land Cruiser Prado заметно ранее запланированного срока. Внутренние источники японских СМИ с инсайдерской информацией предполагают, что дебют новой модели может состояться уже в конце текущего года. Такое развитие событий наверняка удивило, не так ли?
Больше размеров, больше пространства: Prado растет
Простор и комфорт — это синонимы роскоши, и Toyota прекрасно осознает это. Новый Land Cruiser Prado приобретает еще большие размеры, расширяясь на удивительные 75 мм в длину (что составляет общую длину в 4900 мм), 35 мм в ширину (достигая потрясающих 1920 мм) и увеличиваясь на 50 мм в высоту (с гордыми 1900 мм в кармане). Со своими новыми габаритами, этот внедорожник готов обеспечить невиданную ранее свободу и комфорт в ваших путешествиях.
Мистические контуры и технические аспекты нового Prado
Хотя официальный облик нового Prado до сих пор окутан завесой тайны, наша фантазия продолжает работать на полную катушку. Эндрю Герреро, талантливый художник и представитель Top Gear на Филиппинах, предложил свое видение этого автомобиля. В его рендерах новый Prado представлен в стиле GR Sport, следуя по стопам его мощного старшего брата — Land Cruiser 300.
Творение Герреро выглядит абсолютно удивительным, объединяя в себе эстетическую привлекательность и непревзойденную мощь, которую мы ожидаем от линейки Prado. В этом новом дизайне заметна косвенная связь с элегантностью и стилем Land Cruiser 300, при этом сохраняется уникальный характер Prado. Это дает нам намек на то, что ожидать от дизайна нового Prado, когда Toyota наконец снимет покров тайны.
В преддверии дебюта нового Prado, вопросы о его технических характеристиках витают в воздухе. И хотя Toyota держит подробности в тайне, нам доступны определенные предположения на основе технического родства нового Prado с недавно обновленным Lexus GX.
Если учесть эту связь, новый Prado вполне может унаследовать мощные и эффективные двигатели Lexus: впечатляющий 2,4-литровый турбогибрид и мощный 3,5-литровый V6 с двойным наддувом. Эти двигатели предлагают исключительное сочетание мощности, производительности и эффективности топливного расхода, что делает их идеальным выбором для нового Prado.
Но что насчет дизельного варианта? Возможность его появления все еще остается предметом горячих спекуляций. Хотя многие поклонники марки ожидают дизельной версии, Toyota пока не подтвердила эту информацию. Таким образом, мы остаемся в ожидании, наблюдая за дальнейшими развитиями и готовясь к прибытию нового Prado.