Toyota обещает сюрприз поклонникам Land Cruiser Prado

Технические подробности пока неизвестны, но новый Prado может многое унаследовать от Land Cruiser 300 и Lexus GX.

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Toyota обещает сделать предновогодний сюрприз всем поклонникам Land Cruiser Prado, запустив продажи раньше ожидаемого.

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Toyota бросает вызов ожиданиям: новый Land Cruiser Prado обещает прибыть в автосалоны по всему миру прямо к этой зиме. Ранее официально было заявлено, что автомобиль сойдет с конвейера не ранее 2024 года.

Но зачем ждать до 2024 года? Toyota решает удивить нас, выпустив новое поколение Land Cruiser Prado заметно ранее запланированного срока. Внутренние источники японских СМИ с инсайдерской информацией предполагают, что дебют новой модели может состояться уже в конце текущего года. Такое развитие событий наверняка удивило, не так ли?

Больше размеров, больше пространства: Prado растет

Простор и комфорт — это синонимы роскоши, и Toyota прекрасно осознает это. Новый Land Cruiser Prado приобретает еще большие размеры, расширяясь на удивительные 75 мм в длину (что составляет общую длину в 4900 мм), 35 мм в ширину (достигая потрясающих 1920 мм) и увеличиваясь на 50 мм в высоту (с гордыми 1900 мм в кармане). Со своими новыми габаритами, этот внедорожник готов обеспечить невиданную ранее свободу и комфорт в ваших путешествиях.

Мистические контуры и технические аспекты нового Prado

Хотя официальный облик нового Prado до сих пор окутан завесой тайны, наша фантазия продолжает работать на полную катушку. Эндрю Герреро, талантливый художник и представитель Top Gear на Филиппинах, предложил свое видение этого автомобиля. В его рендерах новый Prado представлен в стиле GR Sport, следуя по стопам его мощного старшего брата — Land Cruiser 300.

Творение Герреро выглядит абсолютно удивительным, объединяя в себе эстетическую привлекательность и непревзойденную мощь, которую мы ожидаем от линейки Prado. В этом новом дизайне заметна косвенная связь с элегантностью и стилем Land Cruiser 300, при этом сохраняется уникальный характер Prado. Это дает нам намек на то, что ожидать от дизайна нового Prado, когда Toyota наконец снимет покров тайны.

В преддверии дебюта нового Prado, вопросы о его технических характеристиках витают в воздухе. И хотя Toyota держит подробности в тайне, нам доступны определенные предположения на основе технического родства нового Prado с недавно обновленным Lexus GX.

Рендер нового Toyota Land Cruiser Prado

Если учесть эту связь, новый Prado вполне может унаследовать мощные и эффективные двигатели Lexus: впечатляющий 2,4-литровый турбогибрид и мощный 3,5-литровый V6 с двойным наддувом. Эти двигатели предлагают исключительное сочетание мощности, производительности и эффективности топливного расхода, что делает их идеальным выбором для нового Prado.