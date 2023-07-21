Депутат предложил изменить систему штрафов для автомобилистов

"Сегодня она не слишком эффективна. Людей стремятся чаще наказывать вместо того, чтобы поощрять аккуратное вождение. Мы в партии "Новые люди" считаем, что нужно действовать по-хорошему. Опыт такого поощрения есть в Стокгольме. Они берут все штрафы, уплаченные за год, и часть этой суммы разыгрывают в лотерее между осторожными водителями. Это реально мотивирует людей не нарушать", - сказал депутат.