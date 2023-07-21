На трассе "Таврида" перед Крымским мостом возникла многокилометровая пробка

«Стоим в пробке на «Тавриде», в сторону Керчи, от заправки Атан доехать не можем даже до в/ч 9 км. Так как машины, ждущие очереди на мост, заняли всю дорогу, проезда в Керчь нет. ГИБДД не работает в эту сторону, возмущению нет предела», — написала Елена.