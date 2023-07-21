На трассе "Таврида" перед Крымским мостом возникла многокилометровая пробка

Водители застряли в многокилометровой пробке на трассе "Таврида" перед Крымским мостом
Многокилометровый автомобильный затор образовался трассе на «Таврида» перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegam-канал «КерчьИНФО. Новости Керчи и Крыма». По словам очевидца Елены, автомобилисты стоят в три ряда, блокируя проезд.
«Стоим в пробке на «Тавриде», в сторону Керчи, от заправки Атан доехать не можем даже до в/ч 9 км. Так как машины, ждущие очереди на мост, заняли всю дорогу, проезда в Керчь нет. ГИБДД не работает в эту сторону, возмущению нет предела», — написала Елена.
По данным оперштаба Республики Крым, в 13:30 со стороны Крыма в очереди стояли около 700 машин. Время ожидания около трех часов.
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