Депутат: однодневный полис ОСАГО даст таксистам дополнительный заработок

Принятый Госдумой закон о краткосрочных полисах ОСАГО позитивно отразится на сфере такси, считает член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Об этом сообщает телеканал "360".

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Депутат обратил внимание, что работа в такси обеспечивает возможность частичной занятости. Он объяснил, что для многих работников данной отрасли это дополнительный заработок. Новый закон о краткосрочных полисах важен будет именно для такой категории граждан, подчеркнул Толмачев.

"Мы предлагаем дневные полисы ОСАГО, которые поддержат формат частичной и временной занятости, чтобы водители покупали полисы на периоды, когда действительно выходят на линию, и не отказывались от входа в профессию, где пока есть только дорогие специализированные полисы на год", – добавил он.

Что касается водителей, которые работают в такси постоянно, для них могут подойти полисы, оформляемые на месяц, отметил Толмачев. Так, россияне смогут вносить некоторую сумму ежемесячно, им не нужно будет откладывать на большую ежегодную выплату, пояснил он.

В свою очередь, страховые компании могут теперь предлагать новые продукты. Парламентарий заявил, что данная ниша еще свободна, однако спрос уже огромный, что будет выгодно страховщикам.

Ранее в Центробанке поддержали законопроект о запуске краткосрочных договоров ОСАГО от одного дня до трех месяцев. В Банке России добавили, что для снижения рисков мошенничества, когда, к примеру, ОСАГО покупается сразу после ДТП, необходимо ввести отсрочку начала действия полиса.