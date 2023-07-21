Половина проданных на российском рынке электромобилей сделаны в Китае

НАПИ: продажи электромобилей в России выросли на 287%
По итогам первых шести месяцев 2023 года на российском рынке было продано 4239 электромобиля, что на 287% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего за январь-июнь 2022 года продано 1096 электрокаров. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственные данные.
«За год существенно изменилась структура рынка. Больше половины рынка заняли электромобили, произведенные в Китае, в т.ч. Volkswagen, Tesla и другие некитайские бренды. Электромобили российского производства заняли почти 24%», — отмечается в исследовании.
В топ-5 по итогам продаж за первое полугодие 2023 года вошли электромобили Volkswagen ID.4, Evolute I-Pro, Tesla Model Y, Evolute I-Joy и Zeekr 001 EV.
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