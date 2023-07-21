Половина проданных на российском рынке электромобилей сделаны в Китае

По итогам первых шести месяцев 2023 года на российском рынке было продано 4239 электромобиля, что на 287% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего за январь-июнь 2022 года продано 1096 электрокаров. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственные данные.