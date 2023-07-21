Работники ГАЗа с 24 июля уйдут в корпоративный отпуск на две недели

В то же время в период корпоративного отпуска часть подразделений будет функционировать согласно графику проводимых работ. Так, на сборочных и автокомпонентных производствах будет проводиться модернизация оборудования, также во всех подразделениях будут вестись ремонтные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание, которые невозможно организовать без остановки производства.