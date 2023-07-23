Продажи новых электромобилей в России выросли на 244%

За первое полугодие текущего года в России было продано 4455 новых «чистых» электромобилей, о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». В годовом сравнении продажи электромобилей выросли на 244% с отметки в 1304 ед.

Несмотря на этот рост, в структуре авторынка России по итогам первого полугодия на электромобили пришелся лишь 1% от всего объема реализации.

Среди электромобилей первое место в России занимает Volkswagen ID4, который за отчетное полугодие был продан в количестве 598 ед. (годом ранее — 28 авто). Второе место по продажам за первое полугодие у Evolute I-Pro, который разошелся за тот же период на рынке в количестве 528 ед. На третьем месте в рейтинге чистых электромобилей находится Tesla Y, объем продаж у которой упал в годовом сравнении с 288 до 398 ед. Топ-5 за первое полугодие дополнили Evolute I-Joy (528 авто) и китайский Geely Zeekr 001 с результатом 266 авто.

Добавим, что в июне текущего года покупатели в России приобрели 1060 электромобилей, что в несколько раз превышает продажи за аналогичный период прошлого года (178 ед.).