Опубликована памятка на случай сигнала тревоги на Крымском мосту

«Сигнал о возобновлении движения по мосту поступит от сотрудников транспортной безопасности, прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале», – сказано в памятке.

Кроме того, памятка рекомендует водителям не поддаваться панике и следовать указаниям, которые будут озвучены из громкоговорителей. Также рекомендуется не покидать машину, не совершать опасных манёвров, при этом двигаться в сторону выезда с моста на установленной скорости. Отдельно подчёркивается, что не следует снимать происходящее на камеру и выкладывать в интернет.