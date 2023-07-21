Опубликована памятка на случай сигнала тревоги на Крымском мосту
Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал памятку для водителей с алгоритмом действий на случай объявления сигнала тревоги на Крымском мосту.
«Сигнал о возобновлении движения по мосту поступит от сотрудников транспортной безопасности, прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале», – сказано в памятке.
Кроме того, памятка рекомендует водителям не поддаваться панике и следовать указаниям, которые будут озвучены из громкоговорителей. Также рекомендуется не покидать машину, не совершать опасных манёвров, при этом двигаться в сторону выезда с моста на установленной скорости. Отдельно подчёркивается, что не следует снимать происходящее на камеру и выкладывать в интернет.
Крючков также добавил, что вся официальная информация по ситуации с Крымским мостом круглосуточно публикуется в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для ВСУ.