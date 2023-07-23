Стала известна дата дебюта нового седана Exeed Sterra ES

Новый электрический седан Exeed Sterra ES от компании Chery, который был представлен на автосалоне в Шанхае в апреле, выйдет на китайский рынок в конце ноября текущего года. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

© Газета.Ru

Длина Sterra ES составляет 4945 мм при колесной базе 3000 мм. Электрокар будет доступен в двух модификациях: с одним мотором и приводом на два колеса, а также с двумя двигателями и полным приводом. Максимальный запас хода автомобиля составляет 700 км, в режиме быстрой зарядки за пять минут батарея способна накопить энергию, которой хватит на 150 км пути.