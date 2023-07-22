В Германии объяснили изъятие автомобилей с российскими номерами

Власти Германии могли дать распоряжение изъять автомобили с российскими номерами, допустил депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. Его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что это можно списать на одно лишь чрезмерное рвение отдельных таможенников. До последнего времени россияне с шенгенскими визами могли беспрепятственно проезжать транзитом через Германию. И именно в последний месяц немецкие таможенники неожиданно начали своеобразно трактовать санкции Европейского союза », — объяснил он.

По его словам, правительство не критикует и не пресекает подобные действия таможенников, это наводит на мысль о поступившем сверху распоряжении. В ответе на запрос Шмидта правительство подтвердило арест автомобилей россиян, сославшись на европейские санкции, запрещающие ввоз в страну товаров роскоши и автомобилей. Тот факт, что авто использовались для транзита в третьи страны ЕС, нисколько их не смущает, отметил политик.