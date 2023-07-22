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На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта

Движение автотранспорта через Крымский мост временно приостановлено, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - пояснил источник.

В экстренных службах призвали автолюбителей сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Опубликована памятка на случай сигнала тревоги на Крымском мосту

Напомним, что в ночь на 17 июля ВСУ атаковали объект с помощью двух надводных беспилотников. Взрыв повредил автодорожное полотно, в настоящее время его ремонтируют специалисты со всей России.

Теракт унес жизни двух человек - семейной пары их Белгородской области. Кроме того, пострадала 14-летняя девочка. Потерявший родителей ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами в одну из региональных больниц.

20 июля школьницу доставили в Москву. Она будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице.

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