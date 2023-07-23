Остановлены конвейеры заводов «Группы ГАЗ» и «Москвич»

Оплачиваемый корпоративный отпуск продлится до второй недели августа. Пресс-службы автозаводов сообщили, что речь идёт о традиционных летних каникулах, и на отгрузки машин дилерам простой не повлияет. На заводе «Группы ГАЗ» во время отпуска будет проведена модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно провести без остановки конвейера.

Пресс-служба МАЗ «Москвич» подчеркнула, что на складе есть достаточный запас готовых машин, так что потребители не столкнутся с дефицитам кроссоверов у дилеров. Любопытно, что к концу грядущей недели во внеплановый отпуск уйдёт АвтоВАЗ: передвинуть график пришлось из-за нехватки комплектующих.

В сентябре на заводе «Москвич» пропишется новая модель: лифтбек с индексом «6». До конца года на столичном заводе локализуют ещё один кроссовер — «Москвич 5». Оба автомобиля окажутся разновидностями китайских JAC, причём все спецификации для российского рынка доподлинно неизвестны.