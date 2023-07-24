Внедорожники Lada Niva Travel частично сняли с продажи из-за дефекта

АвтоВАЗ частично снял с продажи машины Lada Niva Travel. В автомобилях обнаружили сразу несколько дефектов, которые будут исправляться на автозаводе.

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Партию автомобилей Lada Niva Travel, которые уже поступили к дилерам, убрали из продажи. Причина заключается в недоработках, которые были обнаружены во время проверок. Нет информации, почему состояние машин не оценивалось на заводе.

На части автомобилей будут полностью заменены топливные шланги. Еще один дефект, который был обнаружен у модели - неправильно установленные бамперы. Для устранения недостатков придется снимать бампер, заново красить его и устанавливать на место. Нет информации о точном количестве автомобилей, у которых есть дефекты.

Одновременно “АвтоВАЗ” продолжает привозить к дилерам автомобили марки Lada в неполной комплектации. Сейчас доля такой техники на складе составляет 60-70%. Автосалоны хранят на своих площадках такие машины и дожидаются, пока будут организованы поставки комплектующих для полноценной сборки.

Стоимость Lada Niva Travel у дилеров сейчас составляет 1 042 900 рублей. Недавно у внедорожника убрали самую доступную комплектацию - Classic Plus. Дорогие комплектации подорожали и сейчас оцениваются в 1 25 900 и 1 227 900 рублей. Теперь внедорожники не предлагаются в оттенках “Металлик”.