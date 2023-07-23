Porsche устроила рекордное путешествие из Таиланда в Сингапур на электромобиле

Porsche устроила рекордное путешествие из Таиланда в Сингапур на Taycan 4S Cross Turismo. Дальние поездки на электромобилях ассоциируются с долгой дорогой и мучительными по своей продолжительности ожиданиями у зарядных терминалов. Но если на маршруте есть быстрые зарядные станции, а за рулём друг друга могут сменять несколько человек, то путешествие можно превратить в рекордный марш-бросок. Что и доказали журналисты из Юго-Восточной Азии, устроившие поездку из Таиланда в Сингапур на Porsche Taycan 4S Cross Turismo.

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Пробег, получивший название Taycan Record Run, был осуществлён журналистами Полпатом Салаяканондом из Таиланда, Пан Ю-Джином из Малайзии и Десмондом Чаном из Сингапура. Трио проехало по изнурительному маршруту протяженностью 1845 километров, сменяя друг друга за рулём и останавливаясь только на 25-минутные интервалы зарядки.

Это стало возможным благодаря сети быстрых зарядных устройств Shell Recharge High Performance Charging (HPC) и уникальной зарядной архитектуре Taycan на 800 вольт. При этом участники путешествия должны были придерживаться всех правил дорожного движения на маршруте, чтобы не аннулировать свой рекорд.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche