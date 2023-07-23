Для экс-пилота Формулы-1 построили Porsche 930 с двигателем от его болида

Компания Lanzante сделала для экс-пилота Формулы-1 Porsche 930 с мотором от его болида. Ателье, которое занимается переделкой спорткаров по индивидуальному заказу и постройкой эксклюзивных машин, показало автомобиль из лимитированной линейки рестомодов Porsche 911 семейства 930. Особенностью спорткара стал двигатель — в качестве силовой установки тюнеры использовали двигатели от самых настоящих классических болидов Формулы-1. На Фестивале скорости в Гудвуде дебютировал автомобиль для экс-пилота чемпионата мира Стефана Йоханссона.

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Постройка каждого Porsche 930 TAG Turbo начинается с тщательной реставрации базового купе, которое восстанавливают практически до заводского состояния. Машина получает фирменные колёса RUF, ковшеобразные гоночные кресла и обновлённую панель приборов, которая включает в себя тахометр с эмблемой TAG Turbo и шкалой давления наддува.

Главной особенностью модели является её 1,5-литровый турбомотор TAG TTE P01 1.5 V6T от болида McLaren. На восьмой экземпляр спорткара установлен двигатель машины McLaren MP4/3, на котором швед выступал в сезоне 1987 года на Гран-при Австрии. Отдача агрегата на дорожном спорткаре составляет 500 лошадиных сил, но в оригинальной версии мотор выдавал до 750 сил. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Lanzante

Lanzante

Lanzante

Lanzante