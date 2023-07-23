В России готовят закон о госномерах для самокатов
Законопроект об обязательных номерных знаках для городских самокатов и моноколёс готовит ЛДПР. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Сипягин, передаёт РИА Новости.
Силягин считает, что в городе необходимо запретить движение электрогаджетов без номерных знаков, способных передвигаться быстрее 5 километров в час.
«Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», - сказал он.
Законопроект также предусматривает запрет на движение в дождливую и скользкую погоду быстрее 5 километров в час.
Кроме того, ЛДПР настаивает на презумпции виновности водителя самоката, велосипеда и другого транспортного средства (способного двигаться быстрее 10 километров в час) при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или зебре.
Все эти нормы ЛДПР предложит внести в КоАП.
По мнению Силягина, данные базовые правила «покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения».
Парламентарий отметил, что количество аварий с участием самокатчиков не сокращается. Россия сейчас находится на развилке: необходимо либо интегрировать индивидуальный транспорт в городскую среду, либо отказаться от него полностью, как это сделали «в Сингапуре, Шанхае, Барселоне».