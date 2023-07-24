Haval запустит под Тулой производство автокомпонентов

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора региональной Корпорации развития и поддержки Павла Татаренко, руководство Haval «заинтересовано в размещении рядом с тульским автозаводом производства автомобильных компонентов». Среди прочего там будут выпускать детали двигателей и подвески, элементы отделки салона и электрику. Объем инвестиций в проект составит три миллиарда рублей.

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На новом производстве будет осуществляться штамповка кузовов, а также производиться комплектующие силовых агрегатов, в том числе коленчатые валы, турбокомпрессоры и так далее, подвесок (тормозные диски, подшипники и т.д.), элементы салона (климат-контроль, ткани и кожа) и различная электроника — камеры, радары, блоки управления и прочее. В презентации проекта говорится, что общая площадь производственных помещений составит 20 тысяч квадратных метров. Сроки запуска не уточняются.

Согласно условиям специального инвестконстракта, который Haval заключил с Минпромторгом РФ осенью 2020 года, китайская компания намерена в течение шести лет локализовать в России 80 процентов производства.

Рядом с автосборочной площадкой бренда в Тульской области в настоящее время строится моторный завод, который будет выпускать двигатели для более чем 90 процентов автомобилей Haval, представленных на российском рынке. Кроме того, ранее заявлялось о планах создания в России Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.