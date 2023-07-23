Россияне в три раза чаще стали обращаться к перегонщикам автомобилей

В июне 2023 года спрос на транспортировку автомобилей из-за границы и между регионами России вырос в три раза по сравнению с июнем прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуг», подготовленном по заказу «Газеты.Ru».

Вслед за спросом растет и число предложений от частников и транспортных компаний, которые оказывают услуги перевозки машин на автовозах. Количество исполнителей на платформе за год увеличилось в 1,5 раза.

Самым популярным направлением доставки автомобилей стали маршруты в Москву и из столицы — 48% от общего объема отправлений. Количество предложений по доставке машин из Владивостока выросло с 8% до 23% за год. На третьем месте идет юг России (19% на долю Северного Кавказа и 10% на регионы Южного федерального округа). Среди наиболее популярных маршрутов по ввозу машин из ближнего зарубежья: Армения, Грузия и Белоруссия, отмечается в исследовании.

Средняя цена доставки седана в открытом автовозе в Москву из Владивостока составляет 150 тыс. рублей, из Новосибирска — 50 тыс. рублей, с Северного Кавказа — 35 тыс. рублей, подсчитали аналитики.