Классический Mustang превратили в рестомод-слипер

Ателье Velocity Modern Classics превратило классический Mustang в рестомод-слипер. Классический Ford Mustang популярен не только у ценителей американских масл-каров, но и у тюнинг-ателье, которые используют легендарную модель в качестве основы для своих проектов. Особняком среди них стоит работа компании Velocity Modern Classics, которая подготовила рестомод-слипер — новый Velocity Mustang Fastback визуально ничем не выдаёт свой потенциал за счёт современных агрегатов и более комфортного салона. Приём заказов на автомобили уже открыт.

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Для создания рестомода исходный Mustang был полностью разобран и поставлен на шасси Mustang SPEC от Roadster Shop, которое включает в себя реечное рулевое управление с усилителем, передние стабилизаторы поперечной устойчивости и независимую переднюю подвеску, что делает автомобиль более подходящим для современных условий. Тюнеры установили четырехрычажную заднюю подвеску и койловеры Fox спереди и сзади, новую заднюю ось и комплект 17-дюймовых легкосплавных дисков с шинами Continental Extreme Contact Sport 02.

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Купе покрыли краской BASF Glasurit, оснастили вентилируемым капотом с габаритными огнями, обновили хром, а также установили новые светодиодные фары и задние светодиодные фонари. Под капотом появился 5,0-литровый атмосферный V8 Ford Coyote мощностью 460 лошадиных сил с крутящим моментом 569 Нм. Мощность передаётся либо через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, либо через шестиступенчатую механическую коробку передач Т-56 в зависимости от предпочтений заказчика.

Velocity Modern Classics

Velocity Modern Classics

Velocity Modern Classics

Velocity Modern Classics

Velocity Modern Classics

Velocity Modern Classics

Velocity Modern Classics