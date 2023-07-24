Мошенники открыли охоту на отправляющихся к морю автолюбителей

Жулики нашли новый способ обмана направляющихся на отдых автомобилистов.
О новом способе мошенничества автолюбителям рассказали эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Auto.mail.ru.
Как объяснили специалисты, злоумышленники начали останавливаться на обочинах, включать «аварийку», выставлять знак поломки и всячески сигнализировать о помощи. Тем, кто останавливается у них, чтобы помочь, они рассказывают слезливую историю о том, что они якобы беженцы из Донбасса и что у них неожиданно поломался автомобиль.
Для усиления эффекта жалости жулики даже могут использовать ребёнка или даже нескольких детей, которые будут сидеть на заднем сидении их машины. Мошенники предложат купить у них какую-нибудь красивую драгоценность за наличные деньги, которые им якобы нужны для вызова эвакуатора и оплаты ремонта.
На самом же деле предлагаемая злоумышленниками бижутерия оказываются дешёвыми украшениями, не стоящими тех денег, которые они за них просят. Так, если жулики предлагают купить какую-то якобы ценную вещь за 1500-2000 рублей, то, скорее всего, её «красная цена» — от силы рублей 200.
Как отмечают эксперты, чаще всего такие «разводилы» выбирают для своих преступных деяний загруженные летние трассы, ведущие к массовым местам отдыха у моря.