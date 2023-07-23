Volkswagen ID.4 установил рекорд Гиннесса в пробеге с Аляски до Флориды
Volkswagen ID.4, первый электрический кроссовер немецкой марки, установил новый рекорд Гиннесса, который для модели стал уже далеко не первым, а очередным достижением. Авторами рекорда стали немецкий гонщик-рекордсмен Райнер Цитлоу и его напарник фотограф Дерек Коллинс. На сей раз тандем отправился в пробег по США, чтобы проехать маршрут от холодной Аляски до солнечной Флориды. Для путешествия рекордсмены выбрали самую дальнобойную версию с батареей объёмом 77 киловатт-час.
Батарея обеспечивает кроссоверу до 522 километров хода без подзарядки по циклу WLTP, а с помощью экспресс-зарядки запас можно пополнить на 320 километров примерно за полчаса.
«ID.4 снова зарекомендовал себя как отличный туристический автомобиль с потенциалом для дальних поездок», — заявил после финиша Райнер Цитлоу, подчеркнув, что на пути Volkswagen пережил морозы до -38 градусов, 74-градусный перепад температур и проблемы с неразвитой зарядной инфраструктурой.
Ранее Райнер Цитлоу и Дерек Коллинс всё на том же Volkswagen ID.4 проехали максимальное расстояние по территории одной страны. Для рекордного заезда были выбраны США, где электромобиль за три месяца преодолел около 56,3 тысячи километров, пересек 48 штатов и посетил 628 дилерских центров Volkswagen.