Volkswagen ID.4 установил рекорд Гиннесса в пробеге с Аляски до Флориды

Volkswagen ID.4, первый электрический кроссовер немецкой марки, установил новый рекорд Гиннесса, который для модели стал уже далеко не первым, а очередным достижением. Авторами рекорда стали немецкий гонщик-рекордсмен Райнер Цитлоу и его напарник фотограф Дерек Коллинс. На сей раз тандем отправился в пробег по США, чтобы проехать маршрут от холодной Аляски до солнечной Флориды. Для путешествия рекордсмены выбрали самую дальнобойную версию с батареей объёмом 77 киловатт-час.

Батарея обеспечивает кроссоверу до 522 километров хода без подзарядки по циклу WLTP, а с помощью экспресс-зарядки запас можно пополнить на 320 километров примерно за полчаса.

«ID.4 снова зарекомендовал себя как отличный туристический автомобиль с потенциалом для дальних поездок», — заявил после финиша Райнер Цитлоу, подчеркнув, что на пути Volkswagen пережил морозы до -38 градусов, 74-градусный перепад температур и проблемы с неразвитой зарядной инфраструктурой.