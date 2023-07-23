Пьяный москвич пытался заехать в Кремль на своей машине

Пьяный москвич пытался заехать в Кремль на своем автомобиле и утверждал, что там у него запланирована бизнес-встреча. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром 21 июля. По данным канала, 40-летний Алексей сел за руль старого Porsche с госномером 999 и поехал из Чертаново до Красной площади. Дальше поста КПП мужчину не пустила охрана.