Mazda сделала гоночный родстер на синтетическом топливе

Японские автопроизводители один за другим начинают осваивать углеродно-нейтральное топливо. В гоночной серии ENEOS Super Taikyu Series уже участвуют автомобили Toyota, Subaru и Nissan, использующие синтетическое топливо. В 2023 году к числу участников чемпионата с инновационным топливом присоединится Mazda, которая подготовила концептуальный гоночный автомобиль Mazda CNF Concept. Детальной информации о родстере на углеродно-нейтральном топливе пока нет.

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Новая Mazda MX-5 Miata оснащена фирменным атмосферным четырёхцилиндровым двигателем Skyactiv-G объемом 2,0 литра, который адаптирован под новое топливо. Родстер будет соревноваться в недавно запущенном классе специальных гоночных автомобилей ST-Q.

Они разработаны и построены силами заводских команд. Соперниками новой Mazda станут Toyota с концептом GR86 CNF, который оснащён 1,4-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, а также Subaru с купе BRZ с 2,4-литровой оппозитной четырёхцилиндровой силовой установкой.