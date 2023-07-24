Lada и Toyota стали самыми популярными кроссоверами на «вторичке»

Внедорожник Lada 4x4 стал самым популярным подержанным автомобилем в сегменте SUV в первой половине 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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На «вторичке» за первые шесть месяцев Lada 4x4 в трехдверном исполнении разошлась тиражом в 42,1 тыс. единиц. Второе место по популярности занял внедорожник Chevrolet Niva (31,5 тыс. ед.), третье — кроссовер Toyota RAV4 (24 тыс. ед.). Пятерку дополнили Nissan X-Trail (19,2 тыс. ед.) и Nissan Qashqai (18,2 тыс. ед.).