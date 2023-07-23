Ford увеличил грузоподъемность Transit и добавил новый автомат

Европейская линейка коммерческих «Фордов» переходит в 2024 модельный год. Главный апгрейд — замена 6-ступенчатого автомата на 8-ступенчатый. Как и прежде, двухпедальные варианты доступны только для переднеприводных фургонов, но грузоподъёмность выросла на 700 килограммов. Допустимая полная масса автопоезда с прицепом увеличилась до 6000 килограммов (+ 1750 килограммов).

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Автопроизводитель обещает, что на обновлённых фургонах появятся более производительные и лёгкие тормоза, а также модернизированные 16-дюймовые диски с новыми ступицами. Тормозная система стала проще в обслуживании: поменять механизмы на всех четырёх колёсах можно всего за два часа. Ещё один апгрейд — медиасистема с 12-дюймовым тачскрином вместо 8-дюймового.

Увеличение сенсорного дисплея едва ли понравится водителям, ведь аналоговой регулировки климата больше нет. Не всем подойдёт и виртуальная приборная панель: теперь классических приборов нет даже в базовой комплектации.

Зато надстройка Delivery Assist поможет курьерам: отныне автомобиль сможет автоматически перезапускаться и отключать аварийку после того, как водитель вернулся в кабину и зажал педаль тормоза. Разработчики говорят, что функция позволит экономить 20 секунд на каждой доставке.