Great Wall показал салон минивэна с техникой Haval

Пресс-служба марки поделилась первыми фотографиями интерьера Wey Alpine — пятиметрового автомобиля, который бросит вызов Toyota Alphard. У новинки будет семиместный салон с раздельными мультиконтурными креслами на втором ряду, а перед водителем разместится двухэкранная панель без козырьков. На старте продаж минивэн предложат с двухмоторной заряжаемой гибридной силовой установкой DHT.

© Wey

Wey Alpine по технике близок к кроссоверам Haval. В основе минивэна алюминиевая платформа с поперечным расположением двигателя, передним приводом и «пятирычажкой» сзади. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор разовьёт 156 лошадиных сил, электродвигатель — 184 лошадиные силы. Ёмкость тяговой батареи составит 38 киловатт-часов, а запас хода без активации ДВС — до 200 километров.

Wey

Wey

Топ-комплектация однообъёмника получит кресла второго ряда повышенной комфортности: обещаны оттоманки, точечный массаж, обогрев, вентиляция и «функция невесомости». Пространство для ног пассажиров среднего ряда — до 1,2 метра, третьего ряда — до 0,96 метра. Заявленный запас над головой — почти 0,9 метра! В списке опций автономный холодильник и кресла-транформеры.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Длина/ширина/высота Wey Alpine равны соответственно 5045/1960/1900 миллиметрам, колёсная база — 3085 миллиметров. По дизайну передней части салона минивэн схож с Haval Xiaolong Max, разве что панель не с тремя, а двумя экранами. А силовая установка наверняка унифицирована с Haval X-Dog.