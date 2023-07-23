В Африке сделали безумную «Ниву» с V8 и 37-дюймовыми колесами

На YouTube-канале Cars.co.za вышел видеоролик, в котором описывается процесс создания внедорожника, способного штурмовать песчаные дюны и небольшие скалы. Энтузиаст офф-роуда Андрис Нортье из Южной Африки сделал вездеход из советской «Нивы»: пускать под нож дорогой автомобиль мужчина не захотел, а приспособленная к бездорожью Lada 4х4 была у одного из знакомых.

© Скрин видео, Cars.co.za через YouTube

Lada Niva — не самый популярный автомобиль в Южной Африке, но в 1980-1990-е годы отечественные внедорожники официально поставлялись в ЮАР. Теперь запчасти для этих машин найти сложно, но Андрис Нортье вышел из положения: в его «Ниве» от исходника остался разве что кузов, а ходовая часть, двигатель и трансмиссия позаимствованы у Toyota.

Под капотом прописался атмосферный 4,0-литровый V8 1UZ. Аргументы пользу японского двигателя — относительная доступность, надёжность и возможность долговременной работы на высоких оборотах без перегрева. Штатная подвеска уступила место мостам от Land Cruiser 80, добавлены длинноходные амортизаторы, спортивные пружины и тормоза.

С гигантскими 37-дюймовыми шинами Maxxis Bighorn и ходами подвески 450 миллиметров короткобазный вездеход способен карабкаться по скалам, играючи ездить по дюнам и успешно участвовать в гонках по бездорожью. Проходимость «Нивы» ограничивают возможности трансмиссии: сложно найти такую коробку передач и дифференциалы, которые подходят к V8 1UZ.