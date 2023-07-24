В РФ стартуют продажи новых кроссоверов Chevrolet Groove по цене от 2 млн рублей

Крупный автодилерский холдинг радует российских автолюбителей новинкой – кроссоверами Chevrolet Groove, которые, по всей видимости, поступили в страну через параллельный импорт. Эти машины доступны для покупки как из наличия, так и под заказ, с ценами варьирующимися от 2 030 000 до 2 640 000 рублей, сообщает источник «Автоновости дня».

Судя по размещенным объявлениям в одном из объявительских порталов, 2022 года выпуска импортные кроссоверы уже доступны для приобретения в различных городах России, включая Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, аул Новая Адыгея, а также Москву и Санкт-Петербург.

Все представленные Chevrolet Groove оснащены передним приводом. В зависимости от комплектации, автомобиль может быть оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 литра с мощностью 105 или 110 лошадиных сил, который работает с бесступенчатым вариатором.

Все комплектации «Грува» обозначены единым условным названием – “Импорт”. Одни дилеры не стали подробно описывать эту комплектацию, в то время как другие указывают на наличие ABS, EBD, системы “ЭРА-ГЛОНАСС”, датчики давления в шинах, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктроником, кондиционер, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay для синхронизации смартфонов. При этом фары оснащены обычными галогеновыми лампами.