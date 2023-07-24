В РФ стартуют продажи новых кроссоверов Chevrolet Groove по цене от 2 млн рублей

Крупный автодилерский холдинг радует российских автолюбителей новинкой – кроссоверами Chevrolet Groove, которые, по всей видимости, поступили в страну через параллельный импорт. Эти машины доступны для покупки как из наличия, так и под заказ, с ценами варьирующимися от 2 030 000 до 2 640 000 рублей, сообщает источник «Автоновости дня».
Судя по размещенным объявлениям в одном из объявительских порталов, 2022 года выпуска импортные кроссоверы уже доступны для приобретения в различных городах России, включая Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, аул Новая Адыгея, а также Москву и Санкт-Петербург.
Все представленные Chevrolet Groove оснащены передним приводом. В зависимости от комплектации, автомобиль может быть оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 литра с мощностью 105 или 110 лошадиных сил, который работает с бесступенчатым вариатором.
Все комплектации «Грува» обозначены единым условным названием – “Импорт”. Одни дилеры не стали подробно описывать эту комплектацию, в то время как другие указывают на наличие ABS, EBD, системы “ЭРА-ГЛОНАСС”, датчики давления в шинах, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктроником, кондиционер, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay для синхронизации смартфонов. При этом фары оснащены обычными галогеновыми лампами.
Необходимо напомнить, что Chevrolet Groove представляет собой модификацию китайского Baojun 510, который продается на некоторых рынках под брендом Chevrolet. Между ними имеются некоторые различия – другая радиаторная решетка, логотипы и материалы отделки салона. Производство данных кроссоверов осуществляется на китайском совместном предприятии SAIC-GM-Wuling.