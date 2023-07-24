В Россию привезли китайскую версию Kia Stonic за 2 млн рублей

Это Kia KX1, он же Stonic — автомобиль, по габаритам немного уступающий Rio X-Line и готовый окончательно заменить Rio на рынках Европы и Австралии. В Россию, где Stonic никогда не продавался, ввезли целую партию KX1. Как заметила «Российская газета», в продаже на классифайдах появились компакт-кроссы 2022 года выпуска без пробега. Стоимость лежит в диапазоне от 2 300 000 до 2 449 000 рублей.

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Kia KX1, ввезенные в Россию по параллельному импорту, предлагаются с безальтернативным атмосферным двигателем объемом 1,4 литра. Он выдает 100 лошадиных сил и сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой. Привод у кроссовера только передний.

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AutoHome.com

AutoHome.com

AutoHome.com

AutoHome.com

AutoHome.com

AutoHome.com

AutoHome.com

В его основе лежит та же платформа, что и у Kia Rio. По длине он немного уступает Rio X-Line — 4140 миллиметров против 4240. Колесная база равна 2580 против 2600 миллиметров у Rio.

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В списке оборудования бюджетного кроссовера — камера заднего вида, датчик давления в шинах, системы автоматического торможения и контроля столкновения сзади, мультируль, круиз-контроль и регулировка сидений. В салоне — аналоговая панель приборов и мультимедийная система с небольшим экраном.