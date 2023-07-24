Появились первые фото нового внедорожника Haval H9

Китайские фотошпионы запечатлели предсерийный прототип неизвестного автомобиля с брутальным дизайном, открывающейся вбок пятой дверью и неразрезным задним мостом. Экстерьер напоминает о кроссовере Haval Xianglong, однако вышеупомянутые детали свидетельствуют о том, что конструкция новинки совсем другая. Вероятно, Haval H9 сохранит раму лестничного типа и «продольный» мотор. Старт продаж ожидается в 2024 году.

© Китайские автомобили / соцсети

Внешнее сходство закамуфлированного прототипа Haval с кроссовером Xianglong (B26) поразительное. Совпадают оформление решётки радиатора, оптика, общий форм-фактор, крепления зеркал, а с кормы автомобили кажутся идентичными. Однако наличие моста, иное крепление заднего номера, а также более вытянутый кузов говорит о том, что Great Wall тестирует другую модель.

Китайские автомобили / соцсети

По предварительным данным, проект Haval H9 нового поколения зашифрован под кодом P11. Внедорожник может быть во многом унифицирован с Tank 500, однако 3,0-литровый бензиновый V6 «девятке» вряд ли достанется, зато под капотом может появиться 2,4-литровый турбодизель, знакомый по полноразмерному пикапу Shangai Poer.